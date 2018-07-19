Посол РФ: переговоры о денуклеаризации КНДР должны идти в шестистороннем формате

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Шестисторонний формат переговоров по денуаклеаризации Корейского полуострова является оптимальным, заявил журналистам в четверг посол РФ в КНДР Александр Мацегора, отвечая на вопрос ТАСС о возможности поключения Москвы к переговорам Вашингтона и Пхеньяна по денуклеаризации.

В шестистороннем формате участвуют Россия, США, КНДР, Южная Корея, Япония и Китай.

"Пока идет работа в двустороннем формате по денуклеаризации между американцами и северокорейцами. Однако, на наш взгляд, шестисторонний формат, который у нас был раньше, является оптимальным, он свою эффективность доказал, и мы не сомневаемся, что рано или поздно мы к нему вернемся. Тем более, что в рамках этого шестистороннего формата Россия являлась руководителем шестисторонней рабочей группы по формированию системы поддержания мира и безопасности в Северо-Восточной Азии", — сказал дипломат.