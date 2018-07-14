Путин и Эрдоган договорились о скорой встрече 

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились о встрече в конце июля в Йоханнесбурге.
Путин и Тайип поговорили по телефону впервые после победы турецкого президента на выборах, передает ТАСС со ссылкой на источник в канцелярии Эрдогана.
«Лидеры договорились провести личную встречу в конце месяца в Йоханнесбурге в рамках саммита БРИКС», — сказал источник.
В четверг советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти сообщал о том, что встреча президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани по Сирии в скором времени пройдет в Тегеране.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о победе Эрдогана на президентских выборах в Турции.