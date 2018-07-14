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Путин и Эрдоган подчеркнули настрой на развитие сотрудничества
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Путин и Эрдоган подчеркнули настрой на развитие сотрудничества
РИА Новости
8 минут назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
: ПУТИН И ЭРДОГАН В ТЕЛЕФОННОМ РАЗГОВОРЕ ПОДЧЕРКНУЛИ НАСТРОЙ НА ПРОДВИЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО РАЗЛИЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ — КРЕМЛЬ
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