Русские фанаты Путина поддерживают идею проведения саммита в Хельсинки: «Встретиться с глазу на глаз всегда лучше, чем кричать через океан» 

Журналистка финской телерадиокомпании «Юле» (Yle) встретилась в Москве со сторонниками Путина, положительно относящимися к саммиту, который должен состояться в Хельсинки. Согласно недавнему опросу, каждый третий россиянин считает, что встреча может улучшить отношения США и России.
Наталия Соломатина, 59 лет, экономист
Не думаю, что президенты договорятся в Хельсинки о чем-то важном. Главное ‒ президенты встретятся и будут разговаривать. Может быть, они начнут понимать друг друга лучше, чем раньше.
Встретиться с глазу на глаз всегда лучше, чем кричать через океан.
Финляндия — хорошее место для проведения встречи. Эта страна, кажется, не сделала нам ничего плохого. А вот Англия… ну да Бог с ними.
Я поддерживаю Путина, потому что он в итоге сделал из России Россию. Его единственная слабость — это, пожалуй, то, что у него нет хорошей команды. В команде вся сила.
Александр Болотов, 30 лет, работает в Китае преподавателем русского языка как иностранного
Я надеюсь, что после встречи президентов наша жизнь станет лучше. Санкции сказываются на жизни простых россиян ‒ например, курс рубля ослаб.
Моя зарплата зависит от курса валют, и я надеюсь, что ситуация станет лучше.
Я поддерживаю Владимира Владимировича. Он сделал много хорошего. Если сравнивать нынешнюю Россию с тем временем, когда я сам был ребенком, то можно смело сказать, что мы сделали большой шаг вперед.
Мы живем в интересные времена.
Мария Анфиногенова, 26 лет, агент по продаже элитной недвижимости
То, что Америка согласилась на встречу — уже значительный прогресс. Я была в Финляндии много раз. Мне очень нравится ваша страна, природа просто потрясающая.
Финляндия — спокойная страна, и, если я не ошибаюсь, у Финляндии нет жестких политических позиций. Это хорошая нейтральная территория для встреч.
Конечно, я поддерживаю Путина, я — патриот. У Запада свои взгляды, у нас — свои.
Не думаю, что кто-нибудь ищет открытого конфликта с Россией. А со всем остальным мы, конечно, справимся.
Игорь Плащинский, 56 лет, инженер по пожарной безопасности
Я думаю, что в Хельсинки Трамп и Путин договорятся по таким темам, как Украина и антироссийские санкции.
Я безоговорочно поддерживаю Путина, он сделал много для нашей страны. Одна из его слабостей — он не всегда доводит начатое до конца. Его сильная сторона — он выбрал правильное направление. Он понимает, как Россия должна развиваться.
Россия — мощная держава, которая хочет со всеми дружить.
Кирилл Ломакин, 27 лет, отвечает за продажу билетов на Чемпионате мира по футболу
Здорово, что президенты встречаются. На их месте я бы попытался установить диалог.
Мне нравятся западные страны, и сейчас все приехали на Чемпионат мира по футболу. Иностранцы говорят, что довольны организацией матчей.
Моя поддержка в адрес Путина зависит от темы. В вопросах внешней политики я разделяю его взгляды. А вот во внутренней политике есть над чем поработать.
Финляндия — замечательная страна, я бы очень хотел у вас побывать.