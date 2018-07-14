Русские фанаты Путина поддерживают идею проведения саммита в Хельсинки: «Встретиться с глазу на глаз всегда лучше, чем кричать через океан»

России. Журналистка финской телерадиокомпании «Юле» (Yle) встретилась в Москве со сторонниками Путина, положительно относящимися к саммиту, который должен состояться в Хельсинки . Согласно недавнему опросу, каждый третий россиянин считает, что встреча может улучшить отношения США

Наталия Соломатина, 59 лет, экономист

Не думаю, что президенты договорятся в Хельсинки о чем-то важном. Главное ‒ президенты встретятся и будут разговаривать. Может быть, они начнут понимать друг друга лучше, чем раньше.

Встретиться с глазу на глаз всегда лучше, чем кричать через океан.

Финляндия — хорошее место для проведения встречи. Эта страна, кажется, не сделала нам ничего плохого. А вот Англия … ну да Бог с ними.

Я поддерживаю Путина, потому что он в итоге сделал из России Россию. Его единственная слабость — это, пожалуй, то, что у него нет хорошей команды. В команде вся сила.

Я надеюсь, что после встречи президентов наша жизнь станет лучше. Санкции сказываются на жизни простых россиян ‒ например, курс рубля ослаб.

Моя зарплата зависит от курса валют, и я надеюсь, что ситуация станет лучше.

Я поддерживаю Владимира Владимировича. Он сделал много хорошего. Если сравнивать нынешнюю Россию с тем временем, когда я сам был ребенком, то можно смело сказать, что мы сделали большой шаг вперед.

Мы живем в интересные времена.

Мария Анфиногенова, 26 лет, агент по продаже элитной недвижимости

То, что Америка согласилась на встречу — уже значительный прогресс. Я была в Финляндии много раз. Мне очень нравится ваша страна, природа просто потрясающая.

Финляндия — спокойная страна, и, если я не ошибаюсь, у Финляндии нет жестких политических позиций. Это хорошая нейтральная территория для встреч.

Конечно, я поддерживаю Путина, я — патриот. У Запада свои взгляды, у нас — свои.

Не думаю, что кто-нибудь ищет открытого конфликта с Россией. А со всем остальным мы, конечно, справимся.

Игорь Плащинский, 56 лет, инженер по пожарной безопасности

Я думаю, что в Хельсинки Трамп и Путин договорятся по таким темам, как Украина и антироссийские санкции.

Я безоговорочно поддерживаю Путина, он сделал много для нашей страны. Одна из его слабостей — он не всегда доводит начатое до конца. Его сильная сторона — он выбрал правильное направление. Он понимает, как Россия должна развиваться.

Россия — мощная держава, которая хочет со всеми дружить.

Кирилл Ломакин, 27 лет, отвечает за продажу билетов на Чемпионате мира по футболу

Здорово, что президенты встречаются. На их месте я бы попытался установить диалог.

Мне нравятся западные страны, и сейчас все приехали на Чемпионат мира по футболу. Иностранцы говорят, что довольны организацией матчей.

Моя поддержка в адрес Путина зависит от темы. В вопросах внешней политики я разделяю его взгляды. А вот во внутренней политике есть над чем поработать.

Финляндия — замечательная страна, я бы очень хотел у вас побывать.