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Медведев впервые собрал новый состав правительства в неформальной обстановке
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Медведев впервые собрал новый состав правительства в неформальной обстановке 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Участники встречи обсудили нацпроекты из майских указов президента России Владимира Путина.
Свой пост он сопроводил фотографией.
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