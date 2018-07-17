Владимир Путин рассказал, когда может снова встретиться с Трампом

Сразу после совместной пресс-конференции по итогам переговоров оба президента дали интервью телеканалу Fox News . По словам Владимира Путина, саммит показал, что по многим «важнейшим для нас направлениям в целом мы находим взаимопонимание». «Это дает нам право говорить, что за время нашей сегодняшней работы многое изменилось в лучшую сторону», — заметил российский президент

"Это была хорошая встреча, мы обсудили так много вещей, включая ядерное распространение, войну и мир, экономику, Сирию Украину . Мы обсудили очень многое", — сказал уже Трамп журналистам Fox News. «К концу встречи мы пришли к хорошим выводам», — сказал президент США . В частности, по его словам, выводы касались в том числе и Израиля , правда, не привел подробностей. «Думаю, что по Сирии мы действительно сближаемся… Я не думаю, что мы так далеко стоим друг от друга по Сирии», — заметил Трамп.

"У меня особых ожиданий не было, поскольку это наша первая содержательная встреча, — заявил Владимир Путин уже в эксклюзивном интервью программе «Время». — И она, на мой взгляд, первоначально должна была бы носить такой разминочный характер, чтобы потом дальше в ходе будущих наших контактов говорить более предметно. Но произошло по-другому, разговор был действительно очень содержательным, проходил в достаточно такой партнерской атмосфере и действительно доброжелательным был очень".

"Он квалифицированный очень человек, он в материале, он слушает, воспринимает аргументы, — сказал про Трампа российский президент. — По некоторым вопросам остается при своем мнении".

В качестве примера он привел иранскую ядерную сделку. «Но он интересный собеседник. Все считают его исключительно бизнесменом. Я думаю, что это не так, потому что все-таки он уже, конечно, политик, и прежде всего потому, что он умеет слушать и слышать то, чего от него ждет избиратель, то, что ждет население, и у него это получается», — поделился впечатлениями российский лидер.

"Поэтому мы смогли затронуть все основные проблемы, которые нас интересуют в двустороннем формате, и по некоторым вопросам… мы договорились, — продолжил президент России. — В частности, по некоторым вопросам урегулирования в Сирии, в частности, в южной зоне деэскалации, в районе Голанских высот, с учетом интересов Израиля — мы об этом говорили ранее и с нашими иранскими партнерами — в целом, мне кажется, мы на правильном пути с точки зрения урегулирования ситуации в более широком смысле, а не только чисто сирийской проблемы".

"Мы говорили по Украине, и там есть некоторые новые идеи по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны: договорились проработать это пока на экспертном уровне, — сообщил глава государства. — На мой взгляд, это тоже такой позитивный элемент движения вперед может быть — так я скажу, очень аккуратно".

"Конечно, подробно говорили о серьезном раздражителе в наших отношениях — по поводу мифического вмешательства России в выборы в США, — продолжил президент. — Никакого отношения к выборам в США и вмешательству во внутренние дела Соединенных Штатов Россия как государство не имеет и иметь не собирается".

"По поводу иранской ядерной программы российская позиция остается неизменной: мы считаем, что СВПД — это инструмент, который дает возможность гарантировать нераспространение ядерного оружия в целом и в регионе в частности… Было бы жаль, если бы этот инструмент прекратил существование", — отметил Путин.

Естественно, обсуждали Сирию. «В Турции три с лишним миллиона беженцев, в Иордании — миллион, в Ливане — миллион. Это потенциал для потока беженцев в Европу и Штаты, может быть, в другие страны, так не нужно ждать, пока они двинутся в этом направлении, нужно создать условия для их возвращения», — считает он. А для этого нужно водоснабжение, водоотведение, канализация, энергоснабжение, восстановление домов. Поэтому договорились действовать в этом направлении более решительно и совместно.

"Мы не определяли срок следующей встречи. Но у нас в рамках одного из азиатских мероприятий возможна встреча на полях, а затем и в Аргентине «двадцатка» — можем встретиться и там", — не исключил президент.

Что касается интервью Владимира Путина Fox News, то в нем российский лидер сделал сразу несколько важных заявлений. В частности, о том, что усилия изолировать нашу страну провалились. «И не могли увенчаться успехом, имея в виду размеры, значение России в мире», — добавил он. «Нужно прекратить попытки бороться друг с другом, а, наоборот, объединять усилия для преодоления общих сложностей… Так что считаю, что это начало пути», — подчеркнул он.

Американский журналист не был бы американским журналистом, если бы не спросил про «вмешательство» в выборы. Спецсоветник Роберт Мюллер рассказал про 12 офицеров ГРУ , которые якобы были задействованы в хакерских атаках на компьютеры Демпартии. Уоллес принес документы и хотел передать. Но Путин лишь улыбнулся, а бумаги предложил положить на столик. И повторил: «Вы действительно считаете, что с территории РФ можно было повлиять на выборы в США и повлиять на выбор миллионов американцев? Это просто смешно».

Конечно, подробно говорили о серьезном раздражителе в наших отношениях — по поводу мифического вмешательства России в выборы в США Крис Уоллес несколько раз перебивал президента. «Если вам не нравится мой ответ, то вы так и скажите. Я просто замолчу. А если вы хотите, чтобы американцы услышали мое мнение, тогда наберитесь терпения», — призвал к порядку Путин: «Ведь о чем шла речь? О вскрытии почты одного из кандидатов от Демократической партии . Там была какая-то подтасовка фактов?.. Кто-то подтасовал факты, кто-то вбросил ложную информацию — нет». И там была информация, что внутри Демпартии происходят манипуляции в пользу одного из кандидатов. И руководство это фактически признало. «Нужно прекратить манипуляции общественным мнением в Соединенных Штатах и извиниться перед избирателями за то, что это было сделано, а не искать виновных, которые якобы это сделали», — дал совет президент.

Мюллер предъявил обвинение одной из российских компаний, которая занимается ресторанным бизнесом. И она защищает свое имя в американском суде, который пока никакого вмешательства с ее стороны не обнаружил. Путин напомнил, что между Россией и США есть договор о правовой помощи по уголовным делам, и Мюллер мог бы направить запрос, российские следователи могли бы допросить тех, кого американская сторона в чем-то подозревает. То, что Мюллер выступил с обвинениями перед саммитом, российский лидер назвал внутриполитическими играми США. «Кстати, суд усомнился в том, что господин Мюллер назначен в полном соответствии с американским законом на ту должность, которую он сейчас занимает в качестве спецпредставителя», — добавил он.

И снова прозвучал вопрос о компромате на Трампа и о том, легко ли с ним иметь дело. «Разве стоило встречаться, ехать в Хельсинки : ему за океан лететь, мне из Москвы сюда прилетать, чтобы здесь друг друга поносить неприличными словами и ругать друг друга? Это не соответствует дипломатической мировой практике. Тогда не нужно встречаться, если друг друга ругать и ухудшать отношения. Мы собрались, встретились для того, чтобы найти пути улучшения наших отношений, а не разрушать их окончательно», — объяснил президент.

"Не хочу обидеть господина президента Трампа и боюсь показаться невежливым, но до того, как он объявил, что будет кандидатом в президенты, он не представлял для нас никакого интереса", — заверил Путин. Богатых людей в США много — так, на ПМЭФ приехало 550 бизнесменов. «И вы что думаете, мы тотально со всеми работаем, бегает наша спецслужба за всеми, что-то подслушивает и подглядывает, что ли? — спросил глава государства и сам же ответил: — Во-первых, мы этим не занимаемся в отличие от вас. Вы, видимо, по себе судите. Во-вторых, у нас и денег столько нет, нет ни сил, ни средств, чтобы за всеми тотально следить».

На вопрос о жертвах среди мирного населения Сирии российский лидер сказал: «Идет война, а это самое ужасное, что может быть между людьми. Конечно, жертвы неизбежны». «Всегда встает вопрос, кто виноват. На мой взгляд, виноваты террористические группировки, которые дестабилизировали ситуацию в этой стране», — подчеркнул он. Путин напомнил: американская авиация наносила удары по Ракке. «Мы не можем говорить об Алеппо и Гуте?» — настаивал на своем американец. «Не надо выхватывать из контекста одни события и забывать про другие», — ответил ему президент. «Ракка стерта с лица земли, это сплошные руины, напоминают Сталинград времен Второй мировой войны», — сравнил он.

Президент возразил на слова Уоллеса о якобы «аннексии» Крыма . Жители полуострова проголосовали за независимость и присоединение к России, напомнил он: «Если это аннексия, то что тогда демократия?»

Еще американца интересовало новейшее российское оружие, а особенно видеоматериал, где — по его словам — ракета опускается во Флориде, где дом Трампа. Путин возразил, что ничего подобного. «Там было написано „Флорида“», — настаивал журналист. «Это неправда. Посмотрите еще раз и повнимательнее. Там не было написано „Флорида“. Там было понятно, что летит на другую сторону шарика», — не соглашался глава государства. «Внимательно посмотрите, а не пугайте свое население угрозами, которых не существует. Да-да, посмотрите внимательно. Хотите, я вам подарю этот ролик?» — предложил он. Ударные системы родились как ответ на выход США из Договора по ПРО, напомнил Путин.

Речь зашла и о деле Скрипалей. «Теперь мы слышим, что еще два человека пострадали от этого так называемого химического препарата, который называют „Новичком“. Но я даже фамилий этих никогда не слышал», — заметил Путин. «Они подняли бутылку, которая использовалась для нападения на Скрипалей», — пояснил Уоллес. «Какую бутылку? Кто поднял? Где поднял? Где химический состав? Или, может быть, есть другие причины, от которых эти люди пострадали? Может быть, они находятся внутри Великобритании ?» — не исключил глава государства. «С этим же никто не хочет разбираться как следует. Просто голословные обвинения. Зачем это? Зачем ухудшать наши отношения?» — добавил он.

"Вас очень часто называют сильным человеком: автократом, человеком — символом силы России. Эти характеристики правильные?", — спросили президента России. «Я не претендую на то, чтобы быть символом России», — ответил Путин — Но с точки зрения действующего закона флаг, гимн, сам институт президентской власти в известной степени являются символами страны, и не только России, но и любой другой страны". «Надеюсь, что и моя работа отражает то, чем занята Россия, чем она обеспокоена и на что готова пойти для того, чтобы нормализовать наши отношения со всеми странами, в том числе, конечно, и с такой великой страной, как Соединенные Штаты Америки», — заметил он. «Мы заинтересованы в развитии отношений в сфере безопасности, стратегической стабильности, преодолении кризисов, борьбе с терроризмом, в сфере экономики. Надеюсь, что сегодня мы с президентом Трампом сделали хотя бы первый шаг в этом направлении», — закончил интервью Владимир Путин.