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Сегодня в Хельсинки встретятся Путин и Трамп
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Сегодня в Хельсинки встретятся Путин и Трамп 

Российская Газета 16 июля 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Во дворце президента Финляндии в Хельсинки 16 июля встретятся президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Предстоящая встреча станет первыми двусторонними переговорами президентов — ранее они встречались дважды на саммите «большой двадцатки» в 2016 году и на саммите АТЭС в 2017 году.
Возможность встречи Путина и Трампа обсуждалась по телефону еще в марте 2018 года, когда американский лидер поздравил российского коллегу с победой на президентских выборах. В Кремле объяснили, что место выбрано для удобства обеих сторон.
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что встреча может продлиться несколько часов. «Четыре крупных темы у нас — это стратегическая стабильность, борьба с международным терроризмом, региональная проблематика, которая включает все известные конфликтные ситуации, и общее управление двусторонних отношений», — рассказал он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что четкой повестки переговоров нет, ее определят по ходу встречи сами президенты.
Перед переговорами крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо Путину и Трампу, в котором признала важность предстоящего диалога.
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