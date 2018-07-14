Президент Молдавии отказался дружить с Западом против России

«Мы хотим дружить со всеми, но не хотим, чтобы нас использовали геополитически против кого-то. Дружить с Западом против России мы не намерены — это моя позиция», — цитирует молдавского президента РИА Новости

Одновременно Додон заметил, что «внутри страны есть пока что правительство и парламентское большинство, которое думает, может быть, иначе, но через несколько месяцев у нас выборы, ситуация поменяется».