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Президент Молдавии отказался дружить с Западом против России
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Президент Молдавии отказался дружить с Западом против России 

Говорит Москва 1 час назад
«Мы хотим дружить со всеми, но не хотим, чтобы нас использовали геополитически против кого-то. Дружить с Западом против России мы не намерены — это моя позиция», — цитирует молдавского президента РИА Новости.
Одновременно Додон заметил, что «внутри страны есть пока что правительство и парламентское большинство, которое думает, может быть, иначе, но через несколько месяцев у нас выборы, ситуация поменяется».
Президент Молдавии поблагодарил Путина за содействие в получении республикой статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе и поздравил коллегу с успешной организацией чемпионата мира по футболу.
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