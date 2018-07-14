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Путин пригласил Додона посетить Россию
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Путин пригласил Додона осенью посетить Россию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что признателен за приглашение российского президента Владимира Путина осенью совершить официальный визит в Россию.
"Выразил искреннюю признательность президенту России за приглашение совершить официальный визит в Российскую Федерацию осенью этого года в согласованные сроки. Уверен, что этот визит станет существенным вкладом в развитие долгосрочных стратегических партнерских отношений Республики Молдова и Российской Федерации", — написал Додон на своей странице в Facebook в субботу после встречи с Путиным.
Президент Молдавии уверен, что абсолютное большинство граждан Молдавии поддержат его позицию по продвижению курса на "стратегическое партнерство и сохранение исторически сложившихся дружеских отношений с Российской Федерацией",
"Отметили позитивные сдвиги в развитии торгово-экономического сотрудничества, увеличении товарооборота между Молдовой и Россией… Договорились продолжить усилия для поддержки той позитивной динамики, которая сложилась в торговых отношениях, и для решения проблем наших мигрантов, находящихся в Российской Федерации", — написал Додон.
Президент Молдавии также поблагодарил главу России за поддержку усилий республики по получению статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Сотрудничество Молдавии с ЕАЭС является стратегически важным, считает Додон.
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