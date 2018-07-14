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Пушков отреагировал на вмешательство в выборы США
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Пушков прокомментировал обвинение россиян во вмешательстве в выборы в США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что обвинения против 12 россиян в ходе расследования якобы вмешательства РФ в выборы США выдвинуты для того, чтобы ударить по президенту США Дональду Трампу.
Ранее Дональд Трамп указал, что предполагаемая деятельность 12 россиян в рамках расследования вменяемого РФ вмешательства в выборы в США проходила во время президентства Барака Обамы.
"Трамп перебросил на Обаму ответственность за якобы вмешательство со стороны 12 русских в выборы в США: мол, все это было при нем, в 2016-м, а ко мне какие вопросы? Но эти обвинения имеют цель ударить по Трампу, а не отставнику Обаме. Затем и были выдвинуты", — написал Пушков в Twitter.
На пресс-конференции в пятницу заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США. По словам Розенстайна, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов в США, в документах минюста нет.
Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то что "расследование" длится уже больше года.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.
Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, а также выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.
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