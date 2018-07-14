Пушков отреагировал на вмешательство в выборы США

Пушков прокомментировал обвинение россиян во вмешательстве в выборы в США

Ранее Дональд Трамп указал, что предполагаемая деятельность 12 россиян в рамках расследования вменяемого РФ вмешательства в выборы в США проходила во время президентства Барака Обамы

"Трамп перебросил на Обаму ответственность за якобы вмешательство со стороны 12 русских в выборы в США: мол, все это было при нем, в 2016-м, а ко мне какие вопросы? Но эти обвинения имеют цель ударить по Трампу, а не отставнику Обаме. Затем и были выдвинуты", — написал Пушков в Twitter.

На пресс-конференции в пятницу заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США. По словам Розенстайна, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов в США, в документах минюста нет.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то что "расследование" длится уже больше года.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, а также выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.