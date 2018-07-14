Главы РФ и Судана отметили успехи военно-технического сотрудничества

Встреча проходила в рамках контактов Путина с лидерами, приехавшими на финал Чемпионата мира. Суданский президент поздравил российского коллегу с успешным проведением соревнования, назвав нынешний ЧМ лучшим за всю историю.

Говоря об отношениях стран, оба собеседника отметили успешное развитие военно-технического сотрудничества. Путин заметил, что у стран есть хорошие возможности далее развивать отношения по этому и другим направлениям. Он сообщил также о существенном росте товарооборота между странами и большом объеме закупок Суданом российской пшеницы.