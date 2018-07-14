Главы РФ и Судана отметили успехи военно-технического сотрудничества 

Встреча проходила в рамках контактов Путина с лидерами, приехавшими на финал Чемпионата мира. Суданский президент поздравил российского коллегу с успешным проведением соревнования, назвав нынешний ЧМ лучшим за всю историю.
Говоря об отношениях стран, оба собеседника отметили успешное развитие военно-технического сотрудничества. Путин заметил, что у стран есть хорошие возможности далее развивать отношения по этому и другим направлениям. Он сообщил также о существенном росте товарооборота между странами и большом объеме закупок Суданом российской пшеницы.
Омар Башир, в свою очередь, высоко оценил роль, которую играет Россия в подготовке суданских военных кадров. Кроме того, он заявил, что Судан будет приветствовать участие российских нефтегазовых компаний в реализации проектов на своей территории. Он также выразил надежду на то, что в ближайшее время начнется работа по развитию туристических обменов между странами.