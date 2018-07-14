Додон заявил, что Молдавия не будет дружить с Западом против Россия

"Наша позиция четкая и понятная. Мы хотим дружить со всеми, но не хотим, чтобы нас использовали геополитически против кого-то. Дружить с Западом против России мы не намерены — это моя позиция", — сказал Додон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что несмотря на наличие в стране правительства и парламентского большинства, которое может думать иначе, "через несколько месяцев выборы, ситуация поменяется".

Додон отметил серьезные подвижки в Приднестровском урегулировании за последние полтора года. "В связи с этим хочу подтвердить еще раз мою позицию и позицию большинства граждан республики, республики Молдова: мы считаем, что миротворческая миссия на Днестре, роль российских миротворцев — это успешная миссия. И попытки как-то подорвать и поставить под сомнение, поверьте, большинство граждан республики Молдова это понимают", — сказал он.

Он отметил, что миссия считается успешной и ее нужно продолжать.

Додон поблагодарил Путина за содействие в получении республикой статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе . Он подчеркнул, что для Молдавии интеграционные проекты на пространстве СНГ очень важны.

Президент Молдавии также поздравил российского коллегу с успешной организацией чемпионата мира по футболу, подчеркнув, что республика болела за российскую сборную и рада достигнутому результату.

Путин, открывая встречу, заявил, что в России внимательно следят за развитием ситуации у соседних стран и видят усилия, которые предпринимаются для нормализации российско-молдавских отношений. "Будем всячески содействовать", — сказал Путин.