Финал ЧМ-2018 в Москву посетят представители руководства 14 стран

Финальный матч Чемпионата мира по футболу — 2018, который пройдет в московских «Лужниках» в воскресенье, 15 июля, посетят представители руководства 14 стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.