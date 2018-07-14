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Финал ЧМ-2018 в Москву посетят представители руководства 14 стран
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Финал ЧМ-2018 в Москву посетят представители руководства 14 стран 

Национальная Служба Новостей 52 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Финальный матч Чемпионата мира по футболу — 2018, который пройдет в московских «Лужниках» в воскресенье, 15 июля, посетят представители руководства 14 стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Так, на трибунах московского стадиона во время матча Хорватия-Франция намерены присутствовать президенты Абхазии, Армении, Белоруссии, Молдовы, Палестины, глава Габонской Республики, Судана, Южной Осетии, а также президент Франции Эммануэль Макрон и хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович.
Кроме того, в Москву приедут эмир Катара, премьер-министр Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи, глава правительства Венгрии и Киргизии. Российский лидер Владимир Путин также посетит Церемонию закрытия ЧМ-2018 и посмотрит финальный матч.
Ранее пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт рассказала, что Владимир Путин лично пригласил Александра Лукашенко приехать на финал ЧМ-2018 в Москву.
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