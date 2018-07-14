Россия обнажила намерения Британии в ОЗХО

Россия заявила о стремлении Британии политизировать ОЗХО в ущерб ее репутации

В ответ на просьбу прокомментировать последнее заявление британского МИДа относительно нового обращения официального Лондона в ОЗХО за содействием в расследовании инцидента в Эймсбери российский дипломат заявил, что процедура «независимой верификации» нервно-паралитического вещества, обнаруженного британской стороной, «является нетранспарентной», передает РИА «Новости»

Кроме того, по словам дипломата, эта процедура выходит за рамки обозначенных в Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) механизмов»

«Данная инициатива — еще один шаг по политизации ОЗХО в ущерб ее репутации», — подчеркнул российский дипломат.

Напомним, 30 июня два британца, по утверждению Лондона, подверглись воздействию «Новичка» — того же нервно-паралитического вещества, которым в марте якобы были отравлены бывший полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В понедельник Дон Стерджес , отравившаяся этим веществом в городе Эймсбери, скончалась в больнице. Во вторник второй пострадавший, Чарли Роули, пришел в сознание.