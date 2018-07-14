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Россия обнажила намерения Британии в ОЗХО
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Россия заявила о стремлении Британии политизировать ОЗХО в ущерб ее репутации 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: Reuters
Британские власти стремятся к политизации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ущерб ее репутации, заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.
В ответ на просьбу прокомментировать последнее заявление британского МИДа относительно нового обращения официального Лондона в ОЗХО за содействием в расследовании инцидента в Эймсбери российский дипломат заявил, что процедура «независимой верификации» нервно-паралитического вещества, обнаруженного британской стороной, «является нетранспарентной», передает РИА «Новости».
Кроме того, по словам дипломата, эта процедура выходит за рамки обозначенных в Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) механизмов»
«Данная инициатива — еще один шаг по политизации ОЗХО в ущерб ее репутации», — подчеркнул российский дипломат.
Напомним, 30 июня два британца, по утверждению Лондона, подверглись воздействию «Новичка» — того же нервно-паралитического вещества, которым в марте якобы были отравлены бывший полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В понедельник Дон Стерджес, отравившаяся этим веществом в городе Эймсбери, скончалась в больнице. Во вторник второй пострадавший, Чарли Роули, пришел в сознание.
Добавим, что Россия не признает легитимность нового атрибутивного механизма в рамках Организации по запрещению химического оружия. Москва заявляла, что расширение мандата ОЗХО приняли под давлением Запада, в том числе путем шантажа, а Лондон и ряд его партнеров совершили прямой подкуп некоторых участников организации.
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