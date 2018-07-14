Путин начал серию встреч с лидерами перед финальным матчем ЧМ

Палестинский лидер ранее заявлял, что в воскресенье он планирует посетить финальный матч чемпионата мира по футболу.

"Вы всегда желанный гость в России , — сказал ему Владимир Путин , начиная встречу в Кремле. — Знаю, что ситуация в регионе сложная, но я признателен, что вы использовали такой повод как Чемпионат мира, чтобы приехать в Москву ".

Президент РФ также выразил намерение поговорить о двусторонних отношениях, а также «о том, что происходит вокруг Палестины ». Он также сообщил о том, что проинформирует его «о контактах с соседями, лидерами других стран».

Биньямином Нетаньяху. Отметим, что Путин 11 июля уже обсуждал палестино-израильский конфликт в Москве с премьер-министром Израиля

Махмуд Аббас начал приветственную речь с темы футбола. Он заявил, что «весь мир наблюдает за происходящем в Москве».

"Организация данного чемпионата мира уже стала примером того, как нужно организовывать такие масштабные спортивные мероприятия, — сказал палестинский лидер. — Это результат усилий руководства РФ".

Аббас также отметил особый характер российско-палестинских отношений.

"Мы всегда с пользой для себя слушаем ваши советы, в том числе, через вас контакты с лидерами других стран в регионе", — добавил он.

Важнейшей проблемой для Палестины он назвал поселенческую активность Израиля. Дело в том, что непрекращающееся строительство в еврейских поселениях на Западном берегу Иордана — одно из препятствий на пути урегулирования палестино-израильского конфликта.

По его словам, тысячам людей «приходится не спать днем и ночью, чтобы израильскому руководству не удалось реализовать свои планы».

Палестинский лидер, кроме того, отметил неконструктивную позицию нынешнего руководства США по палестино-израильской проблеме. «Наши отношения с США переживают не лучший период своей истории. Как вы знаете, мы остановили все наши контакты с американцами», — сказал он. По словам Аббаса, в первую очередь, это связано с тем, что США «пытаются реализовать так называемую „сделку века“, и первым шагом на пути реализации этого плана стал перенос посольства США в Иерусалим ».

Он также заметил, что американская администрация решила прекратить обсуждение проблемы палестинских беженцев.

"Мы противостоим попыткам американцев навязать свои решения по самым чувствительным проблемам Палестины", — подытожил Аббас.