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Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с суданским госминистром двусторонние отношения
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Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с суданским госминистром двусторонние отношения 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в субботу обсудил с государственным министром иностранных дел Судана Усамой Али двусторонние отношения и межсуданское урегулирование. Об этом сообщает в субботу Министерство иностранных дел России.
"В ходе беседы были обстоятельно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-суданских отношений, включая углубление внешнеполитической координации на площадке ООН и в рамках действующего российско-суданского рабочего комитета высокого уровня", — сообщили в МИД.
Кроме того, представители дипломатических ведомств рассмотрели актуальные вопросы ближневосточной и африканской повестки. Особое внимание Богданов и Али уделили ситуации в Дарфуре, Южном Судане.
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