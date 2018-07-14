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Французские вертолеты усилят сектор безопасности Украины, заявил Порошенко
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Французские вертолеты усилят сектор безопасности Украины, заявил Порошенко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 14 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает, что поставка французских вертолетов усилит операционные возможности сектора безопасности страны, сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства.
Ранее в субботу пресс-служба кабмина сообщила, что правительство Украины и компания Airbus Helicopters подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для нужд госслужбы по чрезвычайным ситуациям, национальной полиции, нацгвардии и пограничной службы.
По данным пресс-службы президента, Порошенко накануне подписал закон «О ратификации Соглашения между правительством Украины и Франции об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты на Украине».
"Поставка французских вертолетов усилит операционные возможности сектора безопасности Украины… Сумма, выделяемая на этот контракт, является очень значительной, и мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолетов могла бы пойти для вооруженных сил Украины", — цитирует Порошенко пресс-служба.
Указывается, что Порошенко в субботу провел встречу с представителями компании Airbus Helicopters. Как отмечается, Порошенко во время встречи сообщил, что поручил премьеру Украины Владимиру Гройсману и главе МВД Арсену Авакову проработать вопрос поставки части вертолетов для вооруженных сил и при необходимости внести уточнения по комплектации вертолетов для таких целей.
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