«Запад боится, что Путин, как более опытный политик, переиграет Трампа». Стоит ли ждать сенсаций в Хельсинки?

По сообщению Кремля, прописанной «от А до Я» повестки саммита нет, ее будут определять сами лидеры. Точно можно сказать, что предметом обсуждения будут перспективы развития отношений двух стран.

За дня дня до саммита Минюст США выдвинул обвинения во вмешательстве в американские выборы 12 сотрудникам российской ГРУ . На это уже отреагировал Трамп. В своем Twitter он заявил, что обвиненные в Америке россияне действовали при его предшественнике Бараке Обаме

«Почему они ничего не сделали с этим, особенно учитывая, что ФБР проинформировало об этом президента в сентябре перед выборами?» — задается вопросом Трамп. А пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на вопрос о планах проведения встречи Трампа и Путина ответила: «Все в силе».

The stories you heard about the 12 Russians yesterday took place during the Obama Administration, not the Trump Administration. Why didn’t they do something about it, especially when it was reported that President Obama was informed by the FBI in September, before the Election?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 июля 2018 г.

Поворот получила и история с отравлением «Новичком». Накануне ВВС сообщила, что в доме отравленного в Эймсбери Чарли Роули обнаружена бутылка с ядом. Возможно, она была контейнером, выброшенным после мартовского отравления Скрипалей в Солсбери. Дональд Трамп и Тереза Мэй во время переговоров в Лондоне сошлись во мнении, что американский лидер в ходе встречи с Владимиром Путиным должен говорить с позиции силы.

Как вы думаете, к чему все эти обвинения сотрудников ГРУ, бутылка в Эймсбери? Павел Салин: Обвинения в адрес сотрудников ГРУ — это внутриамериканский сюжет, а вот британский сюжет, он вписывается в общее беспокойство Западом относительно того, что Путин и Трамп о чем-то могут договориться, и эти договоренности будут более выгодны России, чем коллективному Западу. Потому что если брать обвинения сотрудников ГРУ, то они идут от демократического истеблишмента, следует понимать, что через несколько месяцев в Америке выборы, где будет решаться судьба республиканского большинства в Конгрессе и в меньшей степени в сенате. И именно поэтому Трамп, парируя, тоже переводит стрелки на демократов, говоря, что это происходило при Обаме и все прочее. А вот, что касается британского сюжета, да, есть обеспокоенность западных элит, что Трамп, по своей простоте, что-то во время встречи пообещает Владимиру Путину. Владимир Путин, как более опытный политик, его переиграет. И поэтому пытаются максимально Трампа связать и с неформальной точки зрения по рукам и ногам. В эфире Business FM вы как-то предположили, что найденная бутылка с «Новичком» может дать новый импульс публикациям в СМИ. Но в итоге она не вызвала вообще никакого резонанса в прессе, в том числе, и в британской. Что это может означать? Павел Салин: Во-первых, еще не вечер, нужно посмотреть с какими заголовками выйдут британские и западные СМИ в понедельник, потому что встреча все-таки состоится в середине дня понедельника. И еще очень может быть, что завтра и в понедельник появятся другие «сливы», условно говоря, что на этой бутылке обнаружены какие-то конкретно отпечатки. Я фантазирую, но вот в этом направлении могут быть предприняты какие-то информационные вбросы, потому что если их предпринимать сейчас, то к понедельнику они могут либо выдохнуться, либо быть опровергнуты. Как вы можете охарактеризовать общий фон перед встречей Путина и Трампа? Нет ощущения некоего затишья? Павел Салин: Есть ощущение определенного затишья, российская сторона сознательно понижает планку встречи. То есть, когда звучат заявления российской стороны относительно ожиданий, уже фактически заявляется, что ничего особого от этой встречи не ждут. Если будут разморожены каналы неформальной коммуникации, оно будет замечательно, это сверхитог. Во многом это так, потому что о чем могут договориться лидеры двух держав реально? Единственное — о ситуации в Сирии . Но договоренности по ситуации в Сирии наверняка будут касаться и третьих стран, того же Ирана , а решать за Иран о его присутствии на территории Сирии, ну, это, наверное, слишком смело, Москва не имеет таких рычагов. Был такой пункт, предполагается, что лидеры обсудят налаживание двусторонних контактов. В сегодняшней информационной повестке это реально вообще? Павел Салин: Да, это абсолютно реально, потому что так ситуация сложилась, что за последние несколько лет каналы неформальной коммуникации между Россией и США оказались полностью разрушены. Есть только прямая телефонная линия между двумя президентами, но это самый последний канал коммуникации. А все-таки для того, чтобы достигать каких-то договоренностей, это же процесс, не просто два лидера собрались и встретились, необходимо сначала, чтобы на уровне экспертного сообщества и других неформальных каналов сначала прощупывались позиции, по которым можно договариваться, а потом уже начинали работу чиновники, а после этого уже лидеры двух стран достигали каких-то договоренностей. Такой механизм, кстати, существовал в годы холодной войны, а сейчас он не существует, он сейчас отсутствует. И с этой точки зрения ситуация в отношении двух стран гораздо хуже, чем в годы холодной войны. Поэтому восстановление каналов неформальной коммуникации необходимо просто.

Составы делегаций на встрече Путина и Трампа будут ограничены. Кроме президентов, в них войдут только министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь Майкл Помпео , а также ближайшие советники Трампа. Лавров и Помпео проведут, кстати, свою первую встречу.

Место саммита — президентский дворец в самом центре Хельсинки. С 1921 года здесь находится резиденция главы Финляндии. Комплекс зданий площадью около трех тысяч квадратных метров занимает целый квартал. Именно президентский дворец в Хельсинки был местом одной из знаковых встреч президентов США и СССР Джорджа Буша-старшего Михаила Горбачева . Она прошла в сентябре 1990 года.

В этот раз переговоры глав государств начнутся 16 июля в 13 часов 15 минут. Сначала президент Финляндии Саули Ниинистё официально поприветствует Владимира Путина, а затем Дональда Трампа. Глава финского государства выступит модератором встречи.

Затем в готическом зале дворца пройдут переговоры между президентами России и США в формате тет-а-тет. После чего дискуссия политиков продолжится в «более широком формате на рабочем обеде в зеркальном зале». В общей сложности на переговоры Путина и Трампа организаторы выделили 3 часа 15 минут. Уже в 16:00 Путин, согласно графику, будет проводить двустороннюю встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Тем временем, Politico со ссылкой на источники сообщает, что республиканцы в Конгрессе США уже готовят импичмент замглавы Минюста Роду Розенстайну , который накануне озвучил обвинения против сотрудников российской ГРУ.

По данным издания, республиканцы недовольны слишком медленным ходом расследования работы нескольких агентов ФБР, которые, по мнению конгрессменов, предвзяты в отношении Трампа. Документ подготовил председатель консервативной группы «Кокус свободы» Марк Медоус. Он может быть озвучен в Палате представителей уже в понедельник, как раз в день встречи Путина с Трампом.