Ещё
Лимузином Путина интересуются за границей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лимузином Путина интересуются за границей 

News.ru 1 час назад
У Российских автомобилей класса «Кортеж» могут появиться иностранные покупатели. Представительскими машинами отечественного производства заинтересовались за границей.
О внимании за рубежом к российским люксовым автомобилям рассказал один из их разработчиков, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Алексей Боровков. Интерес иностранцев к «Кортежу», по его мнению, было подогрето демонстрацией люксового авто шейху арабских эмиратов, пишет РИА Новости. Ажиотаж вокруг «Кортежа» также вызывает предстоящая встреча Путина с Трампом, которая пройдет в Хельсинки. На нее Путин приедет на отечественном лимузине, о чем активно пишут финские СМИ.
«Кортеж» — российское семейство люксовых автомобилей, созданных для первых лиц государства. 7 мая 2018 года Владимир Путин впервые прибыл на лимузине класса «Кортеж» на свою инаугурацию.
News.ru: последние новости
Кремль обеспокоен санкциями по «Северному потоку-2» Путин созвал российских послов на спецсовещание Россия отказывается поддержать декларацию ПА ОБСЕ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перед трибуной Макрона произошел инцидент66
Российскую актрису увезли с ожогами половины тела81
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю55
Волочковой бросили вызов17
Сеул выразил протест Москве209
Видео
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес
00:46
Волочковой бросили вызов
Шоу-бизнес
00:46
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Политика
04:37
Охране Трампа и Путина позавидует Джеймс Бонд
В мире
00:59
Королеву красоты засняли с Тарасовым
Шоу-бизнес
01:00
Украинские танки вместо Конго отправятся в Донбасс
Армия Украина
02:28
В Сети высмеяли «выступление» Порошенко
В мире Украина
00:12
Полицейские ворвались в «Башню Трампа»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение