Лимузином Путина интересуются за границей

У Российских автомобилей класса «Кортеж» могут появиться иностранные покупатели. Представительскими машинами отечественного производства заинтересовались за границей.

О внимании за рубежом к российским люксовым автомобилям рассказал один из их разработчиков, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Алексей Боровков. Интерес иностранцев к «Кортежу», по его мнению, было подогрето демонстрацией люксового авто шейху арабских эмиратов, пишет РИА Новости . Ажиотаж вокруг «Кортежа» также вызывает предстоящая встреча Путина с Трампом, которая пройдет в Хельсинки . На нее Путин приедет на отечественном лимузине, о чем активно пишут финские СМИ.

«Кортеж» — российское семейство люксовых автомобилей, созданных для первых лиц государства. 7 мая 2018 года Владимир Путин впервые прибыл на лимузине класса «Кортеж» на свою инаугурацию.