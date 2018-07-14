Конгрессмены объявят импичмент замгенпрокурора, обвинившего россиян в хакерских атаках 

Заместителю генерального прокурора Роду Розенстайну готовят импичмент. Как сообщило Politico, конгрессмены США уже имели на руках все документы в момент, когда чиновник в пятницу выдвинул обвинения против 12 российских военнослужащих по обвинению во вмешательстве в американские выборы 2016 года.
Издание пояснило, что республиканцы обвиняют Розенстайна в затягивании расследования о предвзятом отношении нескольких агентов ФБР в отношении президента Дональда Трампа. По предварительной информации, импичмент могут объявить в понедельник.
13 июля Розенстайн огласил обвинения Минюста против 12 россиян в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по предполагаемому вмешательству РФ в выборы в США.
Юрий Ушаков сообщил подробности первой встречи лидеров России и США вне рамок международных саммитов. В Хельсинки 16 июля Владимир Путин и Дональд Трамп начнут переговоры в 13:00 в президентском дворце.