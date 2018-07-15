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Порошенко жестоко высмеяли на саммите НАТО
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МИД с сарказмом отреагировал на выступление Порошенко перед пустым залом 

РИА Новости
МИД России обратил внимание на видео с брифинга президента Украины Петра Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе, проходившего перед практически пустым залом.
"Когда ты что-то делаешь не так", — отметили российские дипломаты в официальном Twitter ведомства.
На кадрах видно, что в зале, где выступают Порошенко и Столтенберг, находится буквально несколько человек, при этом одна из присутствующих покидает помещение в том момент, когда туда заходят украинский президент и генсек НАТО.
Ничего нового не услышать
Ранее фотографию с Порошенко и Столтенбергом, выступающими в пустом зале, высмеяли пользователи соцсетей. Они выразили мнение, что журналисты не ждут от украинского лидера ничего нового, и предположили, что представители СМИ предпочли выступлению Порошенко посещение пресс-центра ЧМ-2018 по футболу.
При этом некоторые пользователи попытались объяснить странный снимок тем, что на кадре была запечатлена "репетиция" выступления, и допустили, что все представители прессы в тот момент "вышли на обед".
Странное поведение главы Еврокомиссии
Выступление Порошенко в пустом зале — не единственно, чем привлек внимание саммит НАТО. Ранее многие СМИ обратили внимание на видеоролик с мероприятия, на котором видно, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер едва не упал на Порошенко. Он нетвердо стоял на ногах и все время шатался, а во время спуска по лестнице его пришлось поддерживать под локоть.
Британская пресса сделала вывод, что Юнкер был нетрезв, однако в Еврокомиссии нетвердую походку своего главы объяснили тем, что он страдает от болей в спине, а появившиеся в СМИ публикации назвали оскорбительными и безвкусными спекуляциями.
Саммит в Брюсселе
Саммит альянса в Брюсселе проходил на фоне разногласий между США и европейскими странами. Накануне встречи президент США Дональд Трамп активно размещал сообщения в Twitter с критикой союзников по НАТО, выражая недовольство тем, что Соединенные Штаты обеспечивают защиту союзникам по альянсу из числа стран ЕС при сохранении торгового дефицита с ними.
Кроме того, как сообщил источник в одной из делегаций альянса, Трамп использовал время своего выступления на заседании в четверг с участием Грузии и Украины, чтобы вновь поставить вопрос об увеличении расходов на оборону.
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