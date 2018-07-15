Порошенко жестоко высмеяли на саммите НАТО

МИД с сарказмом отреагировал на выступление Порошенко перед пустым залом

"Когда ты что-то делаешь не так", — отметили российские дипломаты в официальном Twitter ведомства.

На кадрах видно, что в зале, где выступают Порошенко и Столтенберг, находится буквально несколько человек, при этом одна из присутствующих покидает помещение в том момент, когда туда заходят украинский президент и генсек НАТО.

Ничего нового не услышать

Ранее фотографию с Порошенко и Столтенбергом, выступающими в пустом зале, высмеяли пользователи соцсетей. Они выразили мнение, что журналисты не ждут от украинского лидера ничего нового, и предположили, что представители СМИ предпочли выступлению Порошенко посещение пресс-центра ЧМ-2018 по футболу.

При этом некоторые пользователи попытались объяснить странный снимок тем, что на кадре была запечатлена "репетиция" выступления, и допустили, что все представители прессы в тот момент "вышли на обед".

Странное поведение главы Еврокомиссии

Выступление Порошенко в пустом зале — не единственно, чем привлек внимание саммит НАТО. Ранее многие СМИ обратили внимание на видеоролик с мероприятия, на котором видно, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер едва не упал на Порошенко. Он нетвердо стоял на ногах и все время шатался, а во время спуска по лестнице его пришлось поддерживать под локоть.

Британская пресса сделала вывод, что Юнкер был нетрезв, однако в Еврокомиссии нетвердую походку своего главы объяснили тем, что он страдает от болей в спине, а появившиеся в СМИ публикации назвали оскорбительными и безвкусными спекуляциями.

Саммит в Брюсселе

Саммит альянса в Брюсселе проходил на фоне разногласий между США и европейскими странами. Накануне встречи президент США Дональд Трамп активно размещал сообщения в Twitter с критикой союзников по НАТО, выражая недовольство тем, что Соединенные Штаты обеспечивают защиту союзникам по альянсу из числа стран ЕС при сохранении торгового дефицита с ними.