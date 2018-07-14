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Трамп не опаздывал на чаепитие с Елизаветой II
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Трамп не опаздывал на чаепитие с Елизаветой II 

Мир24 2 часа назад
Фото: dp.ru
Букингемский дворец опроверг сообщения о том, что президент США Дональд Трамп опоздал на встречу с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает «МИР 24».
В официальной лондонской резиденции британских монархов заявили, что Трамп вместе с супругой Меланьей прибыл вовремя. Как сообщалось, президентская чета заставила ждать королеву более десяти минут. Между тем во дворце подтвердили, что чаепитие с Елизаветой II продолжалось дольше запланированного времени — на целых 17 минут.
Трамп стал 12-м президентом США, с которым королева познакомилась лично. Встреча состоялась в Виндзорском замке.
Визит американского президента в Великобританию проходит на фоне массовых протестов. По данным лондонской полиции, против приезда Трампа на улицы вышли около 50 тысяч человек. Протестующие выступают против миграционной политики Трампа, его отношения к женщинам, к соглашению по климату и позиции по Brexit.
Одним из самых ярких символов акции стал шестиметровый воздушный шар в виде пупса с лицом американского лидера. На его запуск активистам удалось собрать более 20 тысяч фунтов и получить разрешение от мэрии британской столицы.
Безопасность во время визита Трампа обеспечивают более четырех тысяч полицейских. По данным местных СМИ, в полиции Лондона опасаются массовых беспорядков.
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