Трамп не опаздывал на чаепитие с Елизаветой II

В официальной лондонской резиденции британских монархов заявили, что Трамп вместе с супругой Меланьей прибыл вовремя. Как сообщалось, президентская чета заставила ждать королеву более десяти минут. Между тем во дворце подтвердили, что чаепитие с Елизаветой II продолжалось дольше запланированного времени — на целых 17 минут.

Трамп стал 12-м президентом США, с которым королева познакомилась лично. Встреча состоялась в Виндзорском замке.

Визит американского президента в Великобританию проходит на фоне массовых протестов. По данным лондонской полиции, против приезда Трампа на улицы вышли около 50 тысяч человек. Протестующие выступают против миграционной политики Трампа, его отношения к женщинам, к соглашению по климату и позиции по Brexit.

Одним из самых ярких символов акции стал шестиметровый воздушный шар в виде пупса с лицом американского лидера. На его запуск активистам удалось собрать более 20 тысяч фунтов и получить разрешение от мэрии британской столицы.

Безопасность во время визита Трампа обеспечивают более четырех тысяч полицейских. По данным местных СМИ, в полиции Лондона опасаются массовых беспорядков.

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