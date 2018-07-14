Ещё
«Изба рыбака»: где будет жить Трамп в Хельсинки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Изба рыбака»: где будет жить Трамп в Хельсинки 

РИА Новости 2 часа назад
ХЕЛЬСИНКИ, 14 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, который планирует провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки, прибудет в Финляндию вечером в воскресенье и остановится в отеле Hilton Helsinki Kalastajatorppa, сообщает Белый дом.
Отель входит в категорию самых дорогих отелей финской столицы, цена за одну ночь колеблется в районе от 200 до 2 тысяч евро, в зависимости от категории номера.
С вековой историей
История места, где построен отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa, начинается с 1910 года, когда там располагались рыбацкая пристань. С тех пор в Финляндии это место получило название «Изба рыбака».
Первоначально, в 1939 году на этом месте открылся ресторан, в котором был уникальный для тех времен «Круглый зал» и обслуживалось одновременно до 2 тысяч клиентов, что было рекордом для скандинавских стран в то время.
Во времена войны в ресторане располагался госпиталь. В дальнейшем, здание было продано и на его месте в 1969 году открылось первое здание отеля. Второе и главное здание гостиницы было закончено в 1975 году, в нём было 158 номеров. Рядом с основными зданиями отелей находится официальный гостевой дом правительства Финляндии.
Изначально отели носили название Scandic Hotels, но в 2001 году были приобретены сетью Hilton Hotels & Resorts, после чего был проведён капитальный ремонт.
И историей сотрудничества
Отель известен тем, что там любили останавливаться советские дипломаты, он удобно расположен вдали от основных городских потоков с удобной транспортной логистикой.
И именно здесь в 1975 году впервые за несколько столетий за одним столом собрались лидеры тридцати пяти государств, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности и сотрудничества. Подписанные тогда Хельсинские соглашения закрепили послевоенные границы в Европе и политические итоги Второй мировой войны. В ходе конференции была подписана, в том числе лидерами СССР и США, Всеобщая декларация прав человека и заложены основы организации, которая в будущем трансформировалась в ОБСЕ. Все это стало началом конца «холодной войны» и придало новый импульс политике разрядки.
Здесь же на полях совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе встретились американский президент Джеральд Форд и генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев.
Помимо этого, в 2014 году там встречались премьер-министры стран Северной Европы, а в 2012 году в отеле организовали встречу восьми президентов стран ЕС, обсуждавших экономическую ситуацию в Греции.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стриженову матом гонят с Первого канала
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа21
Сеул вызвал российского военного атташе29
Европейцы серьезно занервничали32
«Черные комнаты»: что творится в стриптиз-клубах в США1
Видео
00:46
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Политика
01:00
Украинские танки вместо Конго отправятся в Донбасс
Армия Украина
00:12
Полицейские ворвались в «Башню Трампа»
В мире
00:37
Сеул вызвал российского военного атташе
Политика Армия
02:33
Европейцы серьезно занервничали
В мире
00:27
В Таиланде 70 человек провалились под пол ресторана
Происшествия
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение