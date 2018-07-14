«Изба рыбака»: где будет жить Трамп в Хельсинки

Отель входит в категорию самых дорогих отелей финской столицы, цена за одну ночь колеблется в районе от 200 до 2 тысяч евро, в зависимости от категории номера.

С вековой историей

История места, где построен отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa, начинается с 1910 года, когда там располагались рыбацкая пристань. С тех пор в Финляндии это место получило название «Изба рыбака».

Первоначально, в 1939 году на этом месте открылся ресторан, в котором был уникальный для тех времен «Круглый зал» и обслуживалось одновременно до 2 тысяч клиентов, что было рекордом для скандинавских стран в то время.

Во времена войны в ресторане располагался госпиталь. В дальнейшем, здание было продано и на его месте в 1969 году открылось первое здание отеля. Второе и главное здание гостиницы было закончено в 1975 году, в нём было 158 номеров. Рядом с основными зданиями отелей находится официальный гостевой дом правительства Финляндии.

Изначально отели носили название Scandic Hotels, но в 2001 году были приобретены сетью Hilton Hotels & Resorts, после чего был проведён капитальный ремонт.

И историей сотрудничества

Отель известен тем, что там любили останавливаться советские дипломаты, он удобно расположен вдали от основных городских потоков с удобной транспортной логистикой.

И именно здесь в 1975 году впервые за несколько столетий за одним столом собрались лидеры тридцати пяти государств, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности и сотрудничества. Подписанные тогда Хельсинские соглашения закрепили послевоенные границы в Европе и политические итоги Второй мировой войны. В ходе конференции была подписана, в том числе лидерами СССР и США, Всеобщая декларация прав человека и заложены основы организации, которая в будущем трансформировалась в ОБСЕ . Все это стало началом конца «холодной войны» и придало новый импульс политике разрядки.

Помимо этого, в 2014 году там встречались премьер-министры стран Северной Европы, а в 2012 году в отеле организовали встречу восьми президентов стран ЕС , обсуждавших экономическую ситуацию в Греции

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.