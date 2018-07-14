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Китай призвал вернуться к соблюдению иранской ядерной сделки
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Китай призвал вернуться к соблюдению иранской ядерной сделки 

Газета.Ru 34 минуты назад
Секретарь руководящей группы ЦК КПК по международным вопросам Ян Цзечи заявил, что Пекин призывает все стороны как можно скорее вернуться к выполнению ядерного соглашения с Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, все соответствующие стороны должны принимать во внимание общую долгосрочную перспективу.
Он также добавил, что в вопросе иранской ядерной сделки необходимо придерживаться политического и дипломатического урегулирования.
Цзечи подчеркнул, что ядерное соглашение с Ираном надо «вернуть на верный путь».
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Вашингтон оказался в изоляции по иранскому ядерному вопросу.
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