Китай призвал вернуться к соблюдению иранской ядерной сделки

Секретарь руководящей группы ЦК КПК по международным вопросам Ян Цзечи заявил, что Пекин призывает все стороны как можно скорее вернуться к выполнению ядерного соглашения с Ираном . Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все соответствующие стороны должны принимать во внимание общую долгосрочную перспективу.

Он также добавил, что в вопросе иранской ядерной сделки необходимо придерживаться политического и дипломатического урегулирования.

Цзечи подчеркнул, что ядерное соглашение с Ираном надо «вернуть на верный путь».