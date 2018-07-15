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В Сети раскритиковали Трампа за конфуз с Елизаветой II
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В Сети раскритиковали Трампа за конфуз с Елизаветой II 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Brendan Smialowski
Видео встречи президента США Дональда Трампа с Елизаветой II, на котором он оттеснил британскую королеву в сторону, возмутило пользователей Сети.
На видеозаписи видно, как американский лидер идет перед королевой, а та безрезультатно пытается догнать и обойти его, затем Трамп встает, преграждая ей дорогу.
Интернет-пользователи обвинили Трампа в нарушении правил этикета, так, комментатор @bagpussforeva назвал его увальнем.
"Я не монархист ни в малейшей степени, но это — настоящее оскорбление Британии. Абсолютно невежественное, недостойное поведение без доли уважения", — написал @mcgregormt.
В свою очередь, @MulletYvonne сочла действия главы Белого дома клоунадой.
Чаепитие с королевой
Ранее ряд СМИ сообщили, что Дональд Трамп и его супруга Мелания опоздали на чаепитие с Елизаветой II, в результате чего королева Великобритании ожидала американского лидера более десяти минут.
Однако прямая трансляция подтверждает, что в пятницу в 16.58 по местному времени (18.58 мск) автомобиль с президентом и первой леди въехал на территорию внутреннего двора Виндзорского замка, а спустя две минуты они уже стояли перед Елизаветой II.
В Букингемском дворце позднее подтвердили, что встреча прошла согласно графика.
Визит Трампа в Британию
Дональд Трамп стал 12-м президентом США, с которым Елизавета II познакомилась лично. Ранее в тот же день Трамп провел переговоры и совместную пресс-конференцию с британским премьером Терезой Мэй.
Мэй от имени королевы пригласила президента США посетить Великобританию во время визита в Вашингтон еще в начале 2017 года. Изначально планировался государственный визит, однако после возмущения многих британцев его статус понизили до официального.
Приезд Трампа в Британию сопровождался массовыми протестами.
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