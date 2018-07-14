Дональд Трамп «потерял» королеву Великобритании

Её Величество оказалась позади американского президента, что является грубым нарушением протокола встречи. Эпизод, разумеется, попал в объективы журналистов. Фрагмент видео выложил в своём Twitter-аккаунте член Лейбористской партии Великобритании Дэвид Лемми.

«Какой неуважительный, невежливый, эгоистичный и ужасающий способ относиться к 92-летней женщине. Не говоря уже о королеве Англии, которая служила этой стране верой и правдой в течение 66 лет», — написал британский парламентарий.

Незадолго до начала визита Трампа в Великобританию бывший королевский дворецкий Грэнт Гаррольд в интервью телеканалу ITV перечислил нюансы, о которых нужно помнить, представ перед Елизаветой II. Нельзя первым подавать Её Величеству руку, идти впереди неё, садиться и вставать раньше, чем это сделает королева.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп на 10 минут опоздал на встречу с Елизаветой II и она всё это время ждала кортеж президента США на улице. Однако позднее в Букингемском дворце это опровергли, отметив, что Трамп прибыл точно в назначенное время.