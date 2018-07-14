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Дональд Трамп «потерял» королеву Великобритании
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Дональд Трамп «потерял» королеву Великобритании 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Президент США Дональд Трамп оконфузился во время встречи с Елизаветой II. Во дворе Букингемского дворца глава Белого дома обогнал королеву Великобритании и не сразу это заметил.
Её Величество оказалась позади американского президента, что является грубым нарушением протокола встречи. Эпизод, разумеется, попал в объективы журналистов. Фрагмент видео выложил в своём Twitter-аккаунте член Лейбористской партии Великобритании Дэвид Лемми.
«Какой неуважительный, невежливый, эгоистичный и ужасающий способ относиться к 92-летней женщине. Не говоря уже о королеве Англии, которая служила этой стране верой и правдой в течение 66 лет», — написал британский парламентарий.
Незадолго до начала визита Трампа в Великобританию бывший королевский дворецкий Грэнт Гаррольд в интервью телеканалу ITV перечислил нюансы, о которых нужно помнить, представ перед Елизаветой II. Нельзя первым подавать Её Величеству руку, идти впереди неё, садиться и вставать раньше, чем это сделает королева.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп на 10 минут опоздал на встречу с Елизаветой II и она всё это время ждала кортеж президента США на улице. Однако позднее в Букингемском дворце это опровергли, отметив, что Трамп прибыл точно в назначенное время.
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