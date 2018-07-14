Лавров: Отношения с Западом ухудшились, когда Россия выбрала свой курс

"После распада Советского Союза американское и в целом западное влияние на происходящее в России было очень велико, и США, вероятно, считали, что теперь российское руководство будет придерживаться западной линии во всем, — заявил министр. — Россия же считала, что с учетом ее тысячелетней истории, традиций, национального характера, ценностей, в том числе ценностей православных, духовных, она вправе участвовать в решении этих вопросов".

Россия, по мнению министра, «должна иметь возможность высказываться сама».

"Мы хотели, чтобы голос России воспринимался как голос равного партнера", — сказал Лавров.