Ещё
Лавров: Отношения с Западом ухудшились, когда Россия выбрала свой курс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: Отношения с Западом ухудшились, когда Россия выбрала свой курс 

Российская Газета 3 часа назад
Отношения с США и с Западом в целом ухудшились, когда Россия выбрала «свой взгляд на обеспечение безопасности», считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил в ходе интервью журналисту Ларри Кингу в эфире телеканала RT.
"После распада Советского Союза американское и в целом западное влияние на происходящее в России было очень велико, и США, вероятно, считали, что теперь российское руководство будет придерживаться западной линии во всем, — заявил министр. — Россия же считала, что с учетом ее тысячелетней истории, традиций, национального характера, ценностей, в том числе ценностей православных, духовных, она вправе участвовать в решении этих вопросов".
Россия, по мнению министра, «должна иметь возможность высказываться сама».
"Мы хотели, чтобы голос России воспринимался как голос равного партнера", — сказал Лавров.
Российская Газета: последние новости
Разведка США не нашла следов вмешательства РФ в выборы в конгресс О чем сказал Сергей Лавров в интервью Russia Today Лавров назвал "ловлей рыбы в мутной воде" политику США в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны36
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО29
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека82
Бледанс показала знойное фото4
Тадж-Махал пригрозили снести7
Видео
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение