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Лавров: РФ не собирается ни на кого нападать, но хочет быть защищенной
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Лавров: РФ не собирается ни на кого нападать, но хочет быть защищенной 

Российская Газета 10 часов назад
РФ не собирается ни на кого нападать, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Но, по словам министра, РФ «хочет быть хорошо защищенной от любой атаки».
Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в Лавров в интервью Ларри Кингу на телеканале RT.
"Мы не хотим оказаться в ситуации, когда мы будем безоружны перед лицом Соединенных Штатов, обладающих стратегическими вооружениями и стратегическим противоракетным щитом, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. — Такое сочетание вводит в большое искушение, поэтому мы постарались как-то защитить свою безопасность в этой ситуации — не более того".
Лавров особо подчеркнул, что «мы не собираемся ни на кого нападать, но хотим быть хорошо защищены от любой атаки, направленной против нас».
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