РФ хотела бы договориться с США в Хельсинки о возобновлении контактов по сложным вопросам

"Если вернуться к вопросу о том, каким нам видится идеальный исход встречи, то в идеале нам хотелось бы договориться о возобновлении каналов коммуникации по всем сложным вопросам, где наши позиции расходятся, чтобы мы могли поработать над сближением наших подходов к решению этих проблем, — отметил Лавров. — Кроме того, нам нужно общаться и по тем вопросам, в которых мы уже сейчас можем эффективно сотрудничать в интересах наших стран и всего международного сообщества, например, по вопросам стратегической стабильности".

Диалог с США и Западом в целом ухудшился в тот момент, когда они осознали, что Россия хочет иметь свой взгляд на обеспечение безопасности, считает Сергей Лавров. Он выразил сожаление нынешним состоянием двусторонних отношений. «Как президент России Владимир Путин неоднократно говорил в своих выступлениях, в том числе перед американской аудиторией, началось это ухудшение с того, что США стали понимать: в России хотят иметь собственный взгляд на то, как строить свою страну, обеспечивать ее безопасность и организовывать развитие», — сказал он.

"После распада Советского Союза американское и в целом западное влияние на происходящее в России было очень велико, и США, вероятно, считали, что теперь российское руководство будет придерживаться западной линии во всем, — продолжил министр. — Россия же считала, что с учетом ее тысячелетней истории, традиций, национального характера, ценностей, в том числе ценностей православных, духовных, она вправе участвовать в решении этих вопросов". «Наравне со всеми и при всеобщем уважении норм международного права, но она должна иметь возможность высказываться сама, — сказал он. — Мы хотели, чтобы голос России воспринимался как голос равного партнера».

Обещания по безопасности

По словам Лаврова, поначалу все говорили о приверженности принципу неделимой безопасности, согласно которому никакая страна не должна укреплять собственную безопасность за счет ослабления безопасности других.

"Затем в какой-то момент Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, — констатировал он. — С этого, кстати, начался тот ревизионизм, который мы наблюдаем по сей день. США вышли из многих международных соглашений, и это попытка пересмотреть мировой порядок".

Тогда Россия предложила придать неделимости безопасности юридически обязывающий характер, «но члены НАТО наотрез отказались, заявив, что юридические гарантии своей безопасности страна может получить только в НАТО», напомнил Лавров.

По его словам, данное решение альянса указывало лишь на одну цель — дальнейшее пополнение своих рядов и дальнейшее приближение к границам России. «Это нарушение уже другого принципа, который страны НАТО приняли в контексте саммитов ОБСЕ , — не сохранять в Европе разделительные линии и не продвигать их на восток, — сказал министр. — Напротив, мы вместе с ними выразили стремление уничтожить эти разделительные линии».

"Да, я там буду, как и госсекретарь США Помпео, с которым мы несколько раз обсуждали детали встречи в Хельсинки. Параллельно со встречей президентов, которую для начала они хотят провести один на один, мы также проведем встречу с Помпео и с послами наших стран, и обсудим все вопросы, которые захотят поднять представители России и США. У нас нет заранее оговоренной повестки, но, разумеется, есть вопросы, которые мы обязательно должны будем обсудить", — заявил министр.

По его словам, для встречи с Помпео в Хельсинки нет заранее оговоренной повестки.

В конце июня сообщалось, что Лавров и Помпео могут встретиться перед российско-американским саммитом. Однако, как рассказал глава МИД РФ, госсекретарь США сообщил в телефонной беседе, что из-за напряженного графика не имеет возможности провести такую встречу.