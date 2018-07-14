Ещё
Лавров назвал правильный способ урегулирования на Корейском полуострове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров назвал правильный способ урегулирования на Корейском полуострове 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Урегулирование на Корейском полуострове недостижимо "за одну ночь", доверие нужно выстраивать постепенно, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Думаю, что серьезные аналитики понимают, что этот вопрос не решается за одну ночь. Это был очень глубокий кризис с очень серьезными последствиями, которые могут отразиться на многих странах, если бы что-то пошло не так. И мы должны постепенно выстраивать доверие", — заявил министр в интервью ведущему RT Ларри Кингу.
Лавров отметил, что часто слышит критику в адрес президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео за то, что они пока не достигли конкретных результатов в переговорах с КНДР, но, по мнению министра, шаги американской администрации как раз нацелены на постепенное выстраивание отношений доверия между двумя странами.
"С самого начала мы вместе с Китаем предлагали, что первым этапом должно стать построение доверия, а вторым — какие-то меры по построению доверия, например, заморозка пусков и испытаний, заморозка военных учений. Я считаю, что то, что происходит, происходит в правильном направлении", — добавил Лавров.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Позднее США и Северная Корея договорились о создании рабочих групп, которые будут заниматься проверкой хода денуклеаризации Корейского полуострова.
Последние новости
В ЕК объяснили, почему Юнкер плохо держался на ногах на саммите НАТО Порошенко рассказал, как хотел бы покупать российский газ Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны22
Тадж-Махал пригрозили снести7
Трамп опоздал на чай к британской королеве201
Украину оставят без Pepsi и Coca-Cola14
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека81
Видео
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение