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Расширение НАТО не повышает безопасность внутри альянса — Лавров
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Расширение НАТО не повышает безопасность внутри альянса — Лавров 

ТК «Звезда» 3 часа назад
По словам министра, расширение НАТО не решает проблемы терроризма, изменения климата, организованной преступности и наркоторговли.
Расширение НАТО не способствует повышению уровня безопасности внутри альянса, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По мнению дипломата, приближаясь к границам России и вбирая в себя все новые страны, Североатлантический альянс игнорирует реальные вопросы международной безопасности.
«Сегодня у нас общие угрозы и общие враги — терроризм, изменение климата, организованная преступность, наркоторговля. Расширение НАТО не способствует решению ни одной из этих проблем», — заявил Лавров в интервью Ларри Кингу на телеканале RT.
Также глава МИД подчеркнул, что на сегодняшний день страны НАТО тратят на оборону примерно в 20 раз больше, чем Россия, а если исключить из этого списка США — то в четыре раза больше, чем наша страна.
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