Расширение НАТО не повышает безопасность внутри альянса — Лавров

По словам министра, расширение НАТО не решает проблемы терроризма, изменения климата, организованной преступности и наркоторговли.

Сергей Лавров. Расширение НАТО не способствует повышению уровня безопасности внутри альянса, считает министр иностранных дел России

По мнению дипломата, приближаясь к границам России и вбирая в себя все новые страны, Североатлантический альянс игнорирует реальные вопросы международной безопасности.

«Сегодня у нас общие угрозы и общие враги — терроризм, изменение климата, организованная преступность, наркоторговля. Расширение НАТО не способствует решению ни одной из этих проблем», — заявил Лавров в интервью Ларри Кингу на телеканале RT