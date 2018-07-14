Пушков обвинил Белый дом в провоцировании новой «холодной войны» 

Очередные обвинения Белого дома в адрес России во «вмешательстве» в американские выборы — часть плана продолжения новой «холодной войны», убежден член Совета Федерации Алексей Пушков.
Так сенатор прокомментировал новые обвинения против 12 россиян, якобы «работавших на российскую разведку».
"И вот уже лидер меньшинства в Сенате США Чарльз Шумер призывает Трампа отменить встречу с Путиным в свете новых обвинений в адрес России, — написал сенатор в своем Twitter. — Сейчас будет развёрнута страшная истерика. Все продумано, все подготовлено, все идёт по плану — плану продолжения новой «холодной войны».