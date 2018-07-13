Трамп допустил хорошие отношения с Кремлем при сохранении Крыма в составе РФ

Даже при сохранении Крыма в составе России отношения Кремля и Белого дома могут нормализоваться, считает президент США Дональд Трамп . Об этом он заявил на совместной с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции по завершении двусторонних переговоров в рамках визита в Лондон. "Думаю, у меня бы установились очень хорошие отношения с президентом [России Владимиром] Путиным, если бы мы провели время вместе", — передает ТАСС ответ Трампа на вопрос о возможности нормализации двусторонних отношений при сохранении нынешнего статуса Крыма. При этом вхождение Крыма в состав России Трамп назвал как одну из «унаследованных от Обамы катастроф».