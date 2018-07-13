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Трамп допустил хорошие отношения с Кремлем при сохранении Крыма в составе РФ
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Трамп допустил хорошие отношения с Кремлем при сохранении Крыма в составе РФ 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Даже при сохранении Крыма в составе России отношения Кремля и Белого дома могут нормализоваться, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил на совместной с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции по завершении двусторонних переговоров в рамках визита в Лондон.
"Думаю, у меня бы установились очень хорошие отношения с президентом [России Владимиром] Путиным, если бы мы провели время вместе", — передает ТАСС ответ Трампа на вопрос о возможности нормализации двусторонних отношений при сохранении нынешнего статуса Крыма.
При этом вхождение Крыма в состав России Трамп назвал как одну из «унаследованных от Обамы катастроф».
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