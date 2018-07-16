Путин: за период ЧМ-2018 нейтрализовано почти 25 млн кибератак

ТАСС: последние новости

Песков: Путин и Трамп могут обсудить ситуацию на рынке нефти, но есть темы актуальнее

СМИ: не менее 18 человек погибли в результате теракта в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Трамп не исключил, что Путин может когда-нибудь стать его другом