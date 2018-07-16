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Путин: за период ЧМ-2018 нейтрализовано почти 25 млн кибератак
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Путин: за период ЧМ-2018 нейтрализовано почти 25 млн кибератак 

ТАСС 1 час назад
Фото: Капитал страны
За период ЧМ-2018 нейтрализовано почти 25 млн кибератак и иных воздействий на связанную с чемпионатом информационную инфраструктуру РФ — Путин.
ТАСС: последние новости
Песков: Путин и Трамп могут обсудить ситуацию на рынке нефти, но есть темы актуальнее СМИ: не менее 18 человек погибли в результате теракта в сирийской провинции Дейр-эз-Зор Трамп не исключил, что Путин может когда-нибудь стать его другом
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