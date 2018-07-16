Песков ожидает проявления политической воли к нормализации отношений РФ — США в Хельсинки

ТАСС: последние новости

Песков не исключил, что Путин и Трамп на встрече 16 июля обсудят тему кибербезопасности

СМИ: не менее 18 человек погибли в результате теракта в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Трамп не исключил, что Путин может когда-нибудь стать его другом