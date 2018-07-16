МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки будут проявлены «зачатки политической воли» для нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью, опубликованном на сайте телеканала RT в понедельник.
"Вы знаете, что [российско-американские] отношения находятся в весьма плачевном состоянии и что Россия не была инициатором вот такого обрушения всего комплекса наших отношений. Мы надеемся, что все-таки хотя бы какие-то зачатки политической воли для выхода на нормализацию отношений будут проявлены", — сказал Песков.