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Песков ожидает проявления политической воли к нормализации отношений РФ — США в Хельсинки
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Песков ожидает проявления политической воли к нормализации отношений РФ — США в Хельсинки 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки будут проявлены «зачатки политической воли» для нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью, опубликованном на сайте телеканала RT в понедельник.
"Вы знаете, что [российско-американские] отношения находятся в весьма плачевном состоянии и что Россия не была инициатором вот такого обрушения всего комплекса наших отношений. Мы надеемся, что все-таки хотя бы какие-то зачатки политической воли для выхода на нормализацию отношений будут проявлены", — сказал Песков.
ТАСС: последние новости
Песков не исключил, что Путин и Трамп на встрече 16 июля обсудят тему кибербезопасности СМИ: не менее 18 человек погибли в результате теракта в сирийской провинции Дейр-эз-Зор Трамп не исключил, что Путин может когда-нибудь стать его другом
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