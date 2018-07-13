Кремль надеется, что Вашингтон проявит политическую волю к нормализации отношений с РФ

МОСКВА , 13 июля. / ТАСС /. Кремль рассчитывает, что со стороны США будет проявлена политическая воля к началу нормализации отношений с Россией . Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.

"Мы надеемся, что все-таки хотя бы какие-то зачатки политической воли для выхода на нормализацию отношений будут проявлены", — сказал он.