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Кремль надеется, что Вашингтон проявит политическую волю к нормализации отношений с РФ
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Кремль надеется, что Вашингтон проявит политическую волю к нормализации отношений с РФ 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что со стороны США будет проявлена политическая воля к началу нормализации отношений с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.
"Мы надеемся, что все-таки хотя бы какие-то зачатки политической воли для выхода на нормализацию отношений будут проявлены", — сказал он.
Песков подчеркнул, что в контексте предстоящего в Хельсинки саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа слово торг «абсолютно неуместно». «Здесь, скорее, речь пойдет о сопоставлении позиций, о разъяснении позиций друг другу с тем, чтобы подтвердить или развеять опасения друг друга по целому ряду вопросов», — пояснил он, напомнив, что отношения двух держав находятся в весьма плачевном состоянии. «Вы знаете, что Россия не была инициатором такого обрушения всего комплекса наших отношений», — констатировал представитель Кремля.
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