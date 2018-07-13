Ещё
Песков рассказал о перспективах признания Крыма Америкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков рассказал о перспективах признания Крыма Америкой 

News.ru 45 минут назад
Фото: News.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не питает ложных иллюзий по поводу пересмотра Соединёнными Штатами позиции по Крыму. Попытки западных коллег использовать ситуацию вокруг полуострова как один из рычагов давления на Россию также обречены на провал.
«Мы розовых очков не носим, но рассчитывать на это (признание Крыма российским — прим. ред.) можно», — приводит РИА Новости слова Дмитрия Пескова.
Ранее News.ru писал, что вслед за громкими высказываниями президента США Дональда Трампа о реализации проекта «Северный поток — 2» последовали попытки охарактеризовать ситуацию вокруг Крыма. По словам американского лидера, будь он тогда президентом, полуостров остался бы украинским.
News.ru: последние новости
Путин созвал российских послов на спецсовещание Кремль обеспокоен санкциями по «Северному потоку-2» Песков: США заставляют Европу перейти на их газ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня39
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу67
Найден источник «Новичка» в Великобритании244
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Украине предрекли голодные бунты102
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение