Песков рассказал о перспективах признания Крыма Америкой 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не питает ложных иллюзий по поводу пересмотра Соединёнными Штатами позиции по Крыму. Попытки западных коллег использовать ситуацию вокруг полуострова как один из рычагов давления на Россию также обречены на провал.
«Мы розовых очков не носим, но рассчитывать на это (признание Крыма российским — прим. ред.) можно», — приводит РИА Новости слова Дмитрия Пескова.
Ранее News.ru писал, что вслед за громкими высказываниями президента США Дональда Трампа о реализации проекта «Северный поток — 2» последовали попытки охарактеризовать ситуацию вокруг Крыма. По словам американского лидера, будь он тогда президентом, полуостров остался бы украинским.