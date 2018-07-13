МИД назвал цель новых американских обвинений

На пресс-конференции в пятницу заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что Минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США. По словам Розенстайна, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов в США, в документах минюста нет.

"Очевидно, что цель этого вброса — испортить атмосферу перед российско-американским саммитом", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Теперь влиятельные политические силы США, противящиеся нормализации отношений между нашими странами и уже два года промышляющие откровенной клеветой, спешат выжать максимум из очередной "пустышки", про которую быстро забудут", — отмечает МИД.

По мнению Москвы, "в Вашингтоне изо всех сил стараются реанимировать старую "утку" о мнимом "вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года". "Именно для этого спецпрокурор Роберт Мюллер, назначенный расследовать то, чего не было, предъявил обвинения 12 лицам, названным сотрудниками Главного разведывательного управления Вооруженных сил Российской Федерации. Вот только из нагромождения конспиративных схем, которыми стараются поразить американского обывателя, совершенно не вытекает их принадлежность к данному ведомству и причастность к кибервзломам", — сказано в комментарии. "Да и само утверждение о незаконном проникновении в компьютерную сеть Демократической партии США ничем не подкреплено", — отмечает МИД РФ.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров , говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.