Песков ответил на вопрос о выдаче Сноудена

Песков опроверг сообщения о готовности России выдать Сноудена США

"Нет, абсолютно нет, об этом не может быть и речи", — сказал Песков в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности слухи в американских СМИ о том, что Россия, возможно, будет готова выдать Сноудена.

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.