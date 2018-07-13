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Встреча Путина и Трампа стала сюжетом финской рекламы
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Встреча Путина и Трампа стала сюжетом финской рекламы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная на 16 июля в Хельсинки, стала сюжетом для телевизионной рекламы популярного финского магазина электроники.
Данная торговая сеть известна серией рекламных роликов, где главным героем выступает прототип президента Финляндии Саули Ниинистё и самые "горячие" темы для страны. Один из последних роликов был о том, как некий человек в официальном костюме в сопровождении охраны и в кортеже автомобилей отправляется покупать подгузники для младенца. В те дни вся Финляндия широко обсуждала рождение сына у Ниинистё.
В нынешней серии этот же герой отправляется в магазин за покупкой гриля и ведёт смс-переписку с женой, в результате которой выясняется, что семейная пара ждет гостей из США и России, но у них возникают проблемы с грилем.
"Разве мы не решили, что Дональд будет гамбургер, а Владимир рыбу?" — спрашивает жена мужа.
По сюжету ролик заканчивается благополучно — покупкой нового гриля, а супруга хвалит свою вторую половину, сравнивая его с мировыми лидерами.
Ранее сообщалось, что в Финляндии выпустили специальное пиво в честь встречи Путина и Трампа, а также кофе и футболки. На улице города разместили баннер, где призывают президентов к миру на планете.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
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