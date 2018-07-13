Ушаков рассказал о возможном подарке Путина Трампу 

Президент РФ имеет протокольный резерв различных подарков, что-нибудь можно подобрать, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, говоря о возможном подарке президента США Дональда Трампа российскому президенту Владимиру Путину, который он якобы привезет в Хельсинки на переговоры.
"У нас есть протокольный резерв различных подарков, что-нибудь подберем, всегда можно подобрать в зависимости от ситуации. Честно говоря, я сам этим вопросом не занимаюсь", — сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, подарит ли в ответ Путин что-либо Трампу.
Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.