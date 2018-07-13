Ушаков рассказал о возможном подарке Путина Трампу

"У нас есть протокольный резерв различных подарков, что-нибудь подберем, всегда можно подобрать в зависимости от ситуации. Честно говоря, я сам этим вопросом не занимаюсь", — сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, подарит ли в ответ Путин что-либо Трампу.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.