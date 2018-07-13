В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией с дипучреждениями в США 

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Москва обеспокоена ситуацией с дипучреждениями в США. Он уточнил, что эти вопросы обсудят глава МИД Росии Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео на встрече в Хельсинки.
«Конечно, очень беспокоят затруднения в функционировании дипломатических учреждений, факты незаконной экспроприации российской дипломатической собственности. Нужно все эти вопросы решать, обсуждать с тем, чтобы, если будет возможно, двигаться вперёд», — цитирует РИА Новости Ушакова.
В конце апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российская сторона готовится к судебным разбирательствам в американских судах по делу об отъёме дипсобственности России в США.