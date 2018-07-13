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В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией с дипучреждениями в США
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В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией с дипучреждениями в США 

RT на русском 2 часа назад
Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Москва обеспокоена ситуацией с дипучреждениями в США. Он уточнил, что эти вопросы обсудят глава МИД Росии Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео на встрече в Хельсинки.
«Конечно, очень беспокоят затруднения в функционировании дипломатических учреждений, факты незаконной экспроприации российской дипломатической собственности. Нужно все эти вопросы решать, обсуждать с тем, чтобы, если будет возможно, двигаться вперёд», — цитирует РИА Новости Ушакова.
В конце апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российская сторона готовится к судебным разбирательствам в американских судах по делу об отъёме дипсобственности России в США.
RT на русском: последние новости
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