Ушаков: центральной темой саммита России и США станет текущее состояние и перспективы двусторонних отношений

США в Центральной темой саммита Россия Хельсинки станет текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков . Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы рассмотреть буквально все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня. Центральной темой разговора, разумеется, будут текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений», — рассказал Ушаков журналистам на брифинге в преддверии переговоров президентов РФ и США.

Помощник российского президента также отметил, что противникам улучшения отношений РФ и США нельзя бесконечно позволять спекулировать на теме «вмешательства» России в выборы в Америке, президент Владимир Путин заявит об этом на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом

«Нас, конечно, беспокоит накачивание атмосферы в ненужном ключе. Как нам кажется, нельзя бесконечно позволять противникам улучшения отношений США с Россией спекулировать на этой вредной и, главное, искусственно поддерживаемой на плаву теме. Президент об этом еще раз четко заявит», — сказал Ушаков журналистам.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.