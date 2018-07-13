Ушаков: центральной темой саммита России и США станет текущее состояние и перспективы двусторонних отношений 

Центральной темой саммита Россия — США в Хельсинки станет текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы готовы рассмотреть буквально все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня. Центральной темой разговора, разумеется, будут текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений», — рассказал Ушаков журналистам на брифинге в преддверии переговоров президентов РФ и США.
Помощник российского президента также отметил, что противникам улучшения отношений РФ и США нельзя бесконечно позволять спекулировать на теме «вмешательства» России в выборы в Америке, президент Владимир Путин заявит об этом на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом.
«Нас, конечно, беспокоит накачивание атмосферы в ненужном ключе. Как нам кажется, нельзя бесконечно позволять противникам улучшения отношений США с Россией спекулировать на этой вредной и, главное, искусственно поддерживаемой на плаву теме. Президент об этом еще раз четко заявит», — сказал Ушаков журналистам.
Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента России называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».