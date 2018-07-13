Минюст США обвинил 12 россиян в краже данных об избирателях 

ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Замглавы Минюста США Род Розенстайн обвинил 12 россиян во взломе сайта избирательной комиссии и краже информации о 500 тысячах американских избирателей.
Согласно обвинению, в июле 2016 года они якобы атаковали интернет-домен избирательной комиссии одного из штатов и получили доступ к личным данным около 500 тысяч американцев и в их распоряжение попали имена, адреса, даты рождения и номера водительских прав (имеет силу удостоверения личности в США).
Обвинение также утверждает, что хакеры, якобы работавшие на российское ГРУ, взломали сервер частной компании, предоставлявшей ПО для проверки данных избирателей.
Согласно обвинительному документу, ФБР обнаружило незаконную активность в августе того же года, однако и после этого атаки на сервера входящих в избирательную структуру ведомств на уровне штатов и округов штатов продолжились.
В октябре министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки США заявили о якобы причастности РФ к хакерским атакам, совершенным в 2016 году в отношении политических организаций Соединенных Штатов. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября.
В настоящее время расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, а параллельно с ним — комитеты по разведке палаты представителей и сената США. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными».