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Россия обеспокоена позицией США по «Северному потоку-2», заявил Ушаков
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Россия обеспокоена позицией США по «Северному потоку-2», заявил Ушаков 

РИА Новости 46 минут назад
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Москва обеспокоена позицией США по противодействию «Северному потоку-2» и готова изложить свою аргументацию по данной теме, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Нас, конечно, беспокоит позиция Америки по противодействию реализации общеевропейского проекта «Северный поток-2». Если об этом зайдет речь (на встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — ред.), мы изложим соответствующую аргументацию, и, как нам представляется, вопрос идет об экономической конкуренции, свободе экономической конкуренции", — сказал Ушаков журналистам.
"Места для поставок энергоресурсов в Европу хватит для всех, и поэтому нам американская позиция представляется неконструктивной и противоречащей основным правилам международной торговли и экономических отношений вообще", — добавил он.
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