Россия обеспокоена позицией США по «Северному потоку-2», заявил Ушаков

"Нас, конечно, беспокоит позиция Америки по противодействию реализации общеевропейского проекта «Северный поток-2». Если об этом зайдет речь (на встрече лидеров России и США Владимира Путина Дональда Трампа — ред.), мы изложим соответствующую аргументацию, и, как нам представляется, вопрос идет об экономической конкуренции, свободе экономической конкуренции", — сказал Ушаков журналистам.

"Места для поставок энергоресурсов в Европу хватит для всех, и поэтому нам американская позиция представляется неконструктивной и противоречащей основным правилам международной торговли и экономических отношений вообще", — добавил он.