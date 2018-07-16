Россия предлагала совместное заявление по саммиту

Россия предлагала заявление по встрече Путина и Трампа, заявил источник

РФ предлагала США подготовить совместное заявление по итогам саммита в Хельсинки , его согласование в спешном темпе не является правильным методом, заявил РИА Новости знакомый с ситуацией российский источник.

Переговоры президентов России и США пройдут в Хельсинки в понедельник. Владимир Путин Дональд Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

"Если есть понимание на уровне руководителей, что можно и нужно что-то выпустить совместное, то параллельно с их переговорами садятся команды, и это все согласовывают в спешном темпе. Но это неправильный метод. Нужно заранее готовить такие вещи, мы американцам это предлагали", — сообщил собеседник агентства, говоривший на условиях анонимности.

Источник пояснил, что за время подготовки к саммиту "американцам передавалось много идей в разной форме". Они передавались и на бумаге, и неофициально.

Помимо отсутствия согласованного заявления по итогам, в преддверии встречи президентов также отсутствует и фиксированная повестка переговоров.