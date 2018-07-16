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Россия предлагала совместное заявление по саммиту
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Россия предлагала заявление по встрече Путина и Трампа, заявил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РФ предлагала США подготовить совместное заявление по итогам саммита в Хельсинки, его согласование в спешном темпе не является правильным методом, заявил РИА Новости знакомый с ситуацией российский источник.
Переговоры президентов России и США пройдут в Хельсинки в понедельник. Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
"Если есть понимание на уровне руководителей, что можно и нужно что-то выпустить совместное, то параллельно с их переговорами садятся команды, и это все согласовывают в спешном темпе. Но это неправильный метод. Нужно заранее готовить такие вещи, мы американцам это предлагали", — сообщил собеседник агентства, говоривший на условиях анонимности.
Источник пояснил, что за время подготовки к саммиту "американцам передавалось много идей в разной форме". Они передавались и на бумаге, и неофициально.
Помимо отсутствия согласованного заявления по итогам, в преддверии встречи президентов также отсутствует и фиксированная повестка переговоров.
"Согласованной, фиксированной повестки дня на бумаге нет. Но повестка дня очевидна, все эти вопросы висят в воздухе, включая вопросы с нашей дипсобственностью, противозаконно изъятой в США, включая вопросы с ущемлением прав наших граждан, в том числе находящихся в американских тюрьмах", — отметил собеседник агентства.
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