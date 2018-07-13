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Посол РФ: Великобритания отказывается от контактов с российской стороной по отравлениям
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Посол РФ: Великобритания отказывается от контактов с российской стороной по отравлениям 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Великобритания по-прежнему не отвечает на запросы российской стороны по инцидентам в Солсбери и Эймсбери и отказывает в контактах с российскими дипломатами. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
"Коммуникации, на самом деле, никакой", — сказал посол.
"Я предложил встретиться бывшему министру иностранных дел Борису Джонсону — он отказался. Мне аккуратно дали понять, что министр иностранных дел не готов. Министр внутренних дел [Великобритании Саджид Джавид] сказал, что он ждет звонка из Москвы, я тут же написал ему письмо и сказал: «Готов с вами встречаться и, кстати, очень хотел бы обсудить эту тему». Там тоже гробовое молчание", — пояснил Яковенко.
Дипломат добавил, что считает, «что британской стороне, поскольку они не отвечают на наши официальные запросы, просто нечего сказать».
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