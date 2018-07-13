Трамп использует Крым для удара по демократам 

Не желая четко высказываться по вопросу Крыма, Дональд Трамп демонстрирует нежелание накалять атмосферу перед встречей в Хельсинки, а также наносит удар по демократам. Такое мнение ФБА «Экономика сегодня» высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос принадлежности Крыма, заявив, что он бы не допустил возвращения региона к России.
"Если вы говорите про Крым… Президент Обама потерпел очень сильную неудачу с Крымом. Я не думаю, что он (президент России Владимир Путин) бы это сделал (присоединил Крым), если бы я был президентом", — сказал глава Белого дома, добавив, что это «была смена Обамы, а не Трампа».
Ранее Дональд Трамп заявил, что ему не нравится ситуация с Крымом, также обвинив во всем своего предшественника.
Бьет по демократам
Американцы в первую очередь ориентируются на свои внутренние дела, и самое важное в перспективе — это промежуточные выборы в Конгресс, где основными соперниками республиканцев будут демократы, говорит Владимир Оленченко.
"Я склонен думать, что Трамп таким образом подрывает авторитет демократов, показывая беспомощность Обамы в международных делах — давая понять, что при нем политика действительно жесткая и в интересах страны. То есть, повторюсь, прежде всего, его реплика адресована внутренней аудитории, а еще, кстати, союзникам по G7. «Ребята, не требуйте от меня конкретных заявлений по тем решениям, которые принимал не я», — как бы говорит Трамп", — пояснил эксперт ФБА «Экономика сегодня».
Не хочет накалять атмосферу
Не будем забывать также, что у Трампа сильная личная оппозиция, и ему важно показать, что он лучший вариант, чем тот, что был в лице Обамы и который мог бы состояться в лице Клинтон. Также нужно отметить, что для озвучивания этой позиции он выбирает трибуны весомых форумов — G7, НАТО, встречу в Лондоне.
"Хотя мы знаем, что у него есть такой испытанный инструмент как Twitter, Трамп все равно делает публичные заявления, так как прекрасно понимает, что все подобные форумы широко освещаются в США с точки зрения того, какую пользу они могут дать стране", — сказал Оленченко.
Трамп опытный переговорщик, в своих книгах он неоднократно указывает, что для серьезных переговоров важна подготовка, важно создание правильной атмосферы и так далее. «Я так понимаю, что своими нынешними высказываниями он показывает готовность не начинать переговоры с острых тем, по которым у США и России позиции серьезно разнятся», — указал эксперт.
Ранее президент Украины Петр Порошенко, комментируя встречу с Трампом на саммите НАТО в Брюсселе, заявил, что американский президент разделяет позицию Запада по Крыму.
"Это заявление, одобренное всеми членами на высшем уровне, в том числе и президентом Трампом. Абсолютно четко отмечен статус Крыма, непризнание его незаконной аннексии", — сказал Порошенко.
Сам Трамп четко позицию не высказывал до сих пор, несмотря на то, что в начале месяца официальный представитель Белого дома заявил, что США США не намерены признавать присоединение Крыма к России.