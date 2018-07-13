Трамп использует Крым для удара по демократам

Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос принадлежности Крыма, заявив, что он бы не допустил возвращения региона к России

"Если вы говорите про Крым… Президент Обама потерпел очень сильную неудачу с Крымом. Я не думаю, что он (президент России Владимир Путин ) бы это сделал (присоединил Крым), если бы я был президентом", — сказал глава Белого дома, добавив, что это «была смена Обамы, а не Трампа».

Ранее Дональд Трамп заявил, что ему не нравится ситуация с Крымом, также обвинив во всем своего предшественника.

Бьет по демократам

Американцы в первую очередь ориентируются на свои внутренние дела, и самое важное в перспективе — это промежуточные выборы в Конгресс, где основными соперниками республиканцев будут демократы, говорит Владимир Оленченко.

"Я склонен думать, что Трамп таким образом подрывает авторитет демократов, показывая беспомощность Обамы в международных делах — давая понять, что при нем политика действительно жесткая и в интересах страны. То есть, повторюсь, прежде всего, его реплика адресована внутренней аудитории, а еще, кстати, союзникам по G7. «Ребята, не требуйте от меня конкретных заявлений по тем решениям, которые принимал не я», — как бы говорит Трамп", — пояснил эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Не хочет накалять атмосферу

Не будем забывать также, что у Трампа сильная личная оппозиция, и ему важно показать, что он лучший вариант, чем тот, что был в лице Обамы и который мог бы состояться в лице Клинтон. Также нужно отметить, что для озвучивания этой позиции он выбирает трибуны весомых форумов — G7, НАТО , встречу в Лондоне.

"Хотя мы знаем, что у него есть такой испытанный инструмент как Twitter, Трамп все равно делает публичные заявления, так как прекрасно понимает, что все подобные форумы широко освещаются в США с точки зрения того, какую пользу они могут дать стране", — сказал Оленченко.

Трамп опытный переговорщик, в своих книгах он неоднократно указывает, что для серьезных переговоров важна подготовка, важно создание правильной атмосферы и так далее. «Я так понимаю, что своими нынешними высказываниями он показывает готовность не начинать переговоры с острых тем, по которым у США и России позиции серьезно разнятся», — указал эксперт.

Ранее президент Украины Петр Порошенко , комментируя встречу с Трампом на саммите НАТО в Брюсселе , заявил, что американский президент разделяет позицию Запада по Крыму.

"Это заявление, одобренное всеми членами на высшем уровне, в том числе и президентом Трампом. Абсолютно четко отмечен статус Крыма, непризнание его незаконной аннексии", — сказал Порошенко.

Сам Трамп четко позицию не высказывал до сих пор, несмотря на то, что в начале месяца официальный представитель Белого дома заявил, что США США не намерены признавать присоединение Крыма к России.