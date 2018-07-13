Лавров обсудил с генсеком ШОС повышение роли объединения в глобальных и региональных делах

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по приоритетным задачам дальнейшего продвижения всего комплекса взаимодействия в рамках ШОС, повышения роли объединения в региональных и глобальных делах", — отметили в дипведомстве.

Лавров также вручил Алимову знак МИД России «За вклад в международное сотрудничество», который присужден «за активную и плодотворную работу по развитию деятельности ШОС, укреплению дружбы и взаимопонимания между государствами-членами организации и их народами».