Пушков прокомментировал новые американские обвинения

Пушков назвал новые американские обвинения домашней заготовкой

Первая полноформатная встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в понедельник, 16 июля. Лидеры побеседуют тет-а-тет, затем с участием делегаций, а после пообщаются с журналистами.

"Новые обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США — "домашняя заготовка" противников Трампа под самый саммит с Путиным. Задача очевидна — испортить атмосферу встречи и держать Трампа "на крючке", — написал Пушков в своем Twitter.

Russian senator says Mueller indictment is designed to «ruin the atmosphere of the meeting» between Trump and Putin. https://t.co/6b38bps02b— Miriam Elder (@MiriamElder) 13 июля 2018 г.

Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн на пресс-конференции в пятницу заявил, что минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США. По словам Розенстайна, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, однако выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов в США, в документах минюста нет. Обвинение было оглашено за три дня до первой в этом году встречи лидеров США и РФ, которая пройдет 16 июля в Хельсинки

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров , говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.